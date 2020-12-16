Маковецкий разразился нецензурной бранью, прочитав новости о своем заражении CoViD-19

Актер призывает не верить никому, а вот его коллеги подтверждают положительный результат.

С начала пандемии коронавирусом переболели Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Татьяна Навка с мужем и многие другие. Судя по всему, положительный тест подтвердился у 62-летнего народного артиста России Сергея Маковецкого.

16 декабря появились новости, что он прошел исследование, которое выдало положительный результат. Факт, что информация просочилась в СМИ, почему-то вывел из равновесия актера. Он бурно отреагировал на новости о себе и призвал посылать «куда подальше» тех, кто сообщил о его диагнозе.

«Не верьте *** этим коллегам! Пошлите всех к ***! Просто пошлите всех коллег к *** и все», — эмоционально высказался актер в беседе с 5-tv.ru.

Что именно вызвало гнев: само заболевание или то, что его не удалось сохранить в тайне, актер пояснять не стал. Тем не менее, директор театра имени Вахтангова, где служит Сергей Маковецкий, тоже подтвердил, что актер не смог уберечься от «ковида».

Знаменитость будет на карантине до 20 декабря. После ему проведут повторный тест на вирус. Если он окажется отрицательным, то Сергей Маковецкий приступит к работе, сообщает телеканал «360».

Елена Маковецкая, жена актера в беседе с kp.ru отметила, что спокойна за супруга, никаких поводов для беспокойства пока нет. Тест актер решил сделать после того, как у него пропало обоняние.

«В декабре много работы, но он очень ответственно подошел к вопросу самоизоляции — как только у него пропало обоняние, то тут же сдал тест. Сейчас дома на самоизоляции, его состояние здоровья под контролем врача», — отметила Елена Маковецкая.

В декабре в России началась вакцинация от коронавируса. Тем не менее, власти не исключают, что часть ограничений, введенных из-за пандемии, будет сохранена и в 2021 году, сообщает ФАН.