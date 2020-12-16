СМИ: 62-летний Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

В полку заразившихся коронавирусом актеров прибыло: тест 62-летнего Сергея Маковецкого оказался положительным.

Как сообщает интернет-канал Mash, симптомы ковида появились у народного артиста еще 10 декабря. Когда заболевание подтвердилось, мужчина отправился на домашний карантин. Раз его не положили в больницу, то состояние актера удовлетворительное, однако сообщается, что врачи поставили Маковецкому диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей.

Напомним, Сергей Васильевич уже более 30 лет является одним из самых востребованных артистов российского кино. Одна из его последних работ — роль царя в исторической драме «Грозный». Также он играл в экранизациях романов «Тихий Дон», «Бесы», «Ненастье» и «Зулейха открывает глаза».

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