«Не пытаемся гадать, будет Амелия петь или нет»: Ковальчук и Чумаков рассказали о воспитании единственной дочки

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 13 лет. Семь лет назад пара официально узаконила свои отношения. В браке у них родилась дочь Амелия. Девочке сейчас три года, но популярные родители скрывают ее от общественности. В эксклюзивном интервью «Телепрограмме» музыканты рассказали, как воспитывают единственную дочь.

Как призналась Юлия, вместе с дочкой они часто слушают виниловые пластинки с джазом и соулом. При этом девочке больше нравятся песни в исполнении мамы. Артистка это объясняет тем, что в ее голос Амелия слышит намного чаще с самого рождения.

«Пока мы с Лешей даже не пытаемся гадать, будет Амелия петь или нет. Она достаточно разносторонняя девочка, как и все детки в этом возрасте, любит и танцевать, и рисовать, и считать. Думаю, чуть позднее будет ясно, в каком направлении ей захочется развиваться, и вот тогда мы поддержим ее в любых начинаниях», — рассказала Ковальчук.

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