Глазами любимого: Пугачева в белом домашнем халате проводила утром детей в школу

Лиза и Гарри Галкины примерили в учебное заведение контрастные, но теплые наряды.

Максим Галкин запечатлел свою семью рано утром, в тот момент, когда его жена вышла проводить детей в школу. На обнародованном в Сети кадре Алла Пугачева предстает в белом домашнем халате и без макияжа. Видно, что, заметив мужа, она попыталась спрятаться от его объектива за углом, но не успела.

А вот наследники артистов с удовольствием позируют перед папой-фотографом. Лиза, облаченная в лилово-белую шубку и шапочку с меховым помпоном, кокетливо склонила голову в бок. Гарри же, скромно улыбаясь, предстал рядом практически во всем черном.

«Какая милая картина!», «Алла Борисовна – само очарование», «Какое фото! Аллусичка прекрасна», «Семейная понедельнично-утренняя идиллия», «А утро понедельника, оказывается, может быть добрым», — прокомментировали фотографию фолловеры Максима Галкина.

Отметим, что двойняшки пошли в этом году в первый класс. Отдельно они также занимаются музыкой, плаванием, физической культурой и французским языком с репетиторами.

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