«Я специально туда пошла»: Боярская вспомнила, как пыталась устроить встречу с Матвеевым задолго до их отношений

Пара счастливо живет в браке вот уже 10 лет.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, их браку уже 10 лет. Они воспитывают двоих сыновей: 8-летнего Андрея и 2-годовалого Григория.

Актриса на шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что безоговорочно влюбилась в своего мужа с первого взгляда, увидев его на кинопробах.

«Я считаю, что это карма, судьба. Пусть это прозвучит пошло, но, когда я его увидела, меня пронзила молния, пробежала искра… Клянусь! Так и было! Я потеряла дар речи просто от его красоты, интеллигентности, доброты», — вспомнила звезда.

Однако их отношения завязались не сразу, Лиза и Максим не виделись потом несколько лет. По словам Боярской, все это время неожиданно зародившееся чувство жило в ней. Она с удовольствием поглядывала на Матвеева в кино, хотя специально не отслеживала его творчество. Девушка уже тогда понимала, что эти чувства – нечто особенное. Однажды она предприняла попытку сблизиться с актером и пошла на премьеру «Стиляг» в Санкт-Петербурге, надеясь встретить его там.

«Я специально туда пошла, но его там не было», — разочарованно призналась любимица публики.

Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Елизавета и Максим снялись в главных ролях фильма Игоря Копылова «Не скажу», после чего уже не смогли расстаться.

Смотрите также