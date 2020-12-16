«Мы очень близкие люди»: Боярская рассказала об отношениях с Козловским после разрыва с ним

До брака с Матвеевым актриса встречалась со звездой «Легенды № 17».

Елизавета Боярская на шоу «Эмпатия Манучи» впервые за долгое время прокомментировала свои отношения с Данилой Козловским.

Роман двух красивых актеров широко обсуждался в свое время публикой и в СМИ. Однако звезда заверила, что около половины опубликованного – лишь фантазия журналистов. Она также разбила миф о том, что, якобы, именно ее отец Михаил Боярский оказал влияние на ее разрыв с популярным артистом, любимцем женщин.

«Никогда такого не было, чтобы папа влиял на мою личную жизнь! Никогда!» — возмутилась Лиза.

В настоящий момент они спокойно работают вместе, сотрудничая на одной сцене в одних и тех же спектаклях. Это ни капли не смущает бывших влюбленных, которые смогли остаться друзьями и создать спокойные рабочие взаимоотношения.

«Это была прекрасная студенческая история. Сейчас мы очень большие друзья и близкие люди. Эта история даже помогает нам в работе, ведь пять лет мы репетировали вместе», — высказалась актриса.

Она призналась, что с удовольствием следит за творчеством своего экс-бойфренда в кино.

Напомним, в настоящий момент Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым, пара воспитывает двоих детей. Козловский все еще сохраняет статус холостяка, несмотря на то, что в марте 2020 года у него родилась дочь от актрисы Ольги Зуевой.

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