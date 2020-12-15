«Артем к самостоятельной жизни готов»: Юлия Барановская показала повзрослевшего сына

Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих его детей – двух сыновей Артема и Арсения и дочку Яну. Старшему наследнику Барановской и Аршавина на днях исполнилось 15 лет. Звездная мама все еще не перестает удивляться тому, как быстро вырос ее старший сын.
Юлия Барановская хочет, чтобы Артем был полностью независим и умел сам себя обслужить, а не ждал, когда за него это сделает кто-то другой. Телеведущая учит сына готовить вкусную и полезную еду.
«Сегодня я поняла, что Артем к самостоятельной жизни готов — и в случае чего сможет сам себе приготовить еду, причем вкусно и полезно», — написала Юлия Барановская в Instagram.
Пост звездная мама сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе со старшим сыном. Поклонники восхитились тем, как вырос и изменился Артем, и как незаметно он превращается в копию своего папы.
«Просто обалдеть, как Артем на отца похож», «Возмужал парень», «Какой молодец Артем, заслуга мамочки», — высказываются в Сети.
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