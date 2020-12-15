«Красивая семья»: Виктор Дробыш поделился редким фото с женой и дочкой

Известный композитор и продюсер 54-летний Виктор Дробыш не скрывает от поклонников, что он невероятно счастлив во втором браке с женой Татьяной. Правда, фотографиями с супругой в своем Instagram он делится нечасто. Его аккаунт – это больше рассказ о творческой, чем о личной жизни.
Но накануне Виктор Дробыш показал свою красавицу-жену Таню и десятилетнюю дочку Лида. Любимых дам продюсер пригласил в офис, где уже наряжена совершенно роскошная елочка, привезенная из Дании. Семья Виктора Яковлевича позирует на фоне лесной красавицы.
«Пришел я пару дней назад с семьей в офис, а мои работники приготовили такой приятный новогодний сюрприз», — поделился Виктор Дробыш.
Прекрасный кадр впечатлил подписчиков продюсера.
Они принялись делать комплименты его красавице-жене и восторгаться тем, как на Виктора Яковлевича похожа его дочка Лидия.
«Красивая семья и елочка-красавица! Удачи и любви вам», «Папина доченька! Вы прекрасная семья! Всех благ вам», «Какая у вас жена красавица, дай бог счастья и вечной любви», — высказываются поклонники.
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