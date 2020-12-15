«Красивая семья»: Виктор Дробыш поделился редким фото с женой и дочкой

Известный композитор и продюсер 54-летний Виктор Дробыш не скрывает от поклонников, что он невероятно счастлив во втором браке с женой Татьяной. Правда, фотографиями с супругой в своем Instagram он делится нечасто. Его аккаунт – это больше рассказ о творческой, чем о личной жизни.

Но накануне Виктор Дробыш показал свою красавицу-жену Таню и десятилетнюю дочку Лида. Любимых дам продюсер пригласил в офис, где уже наряжена совершенно роскошная елочка, привезенная из Дании. Семья Виктора Яковлевича позирует на фоне лесной красавицы.

«Пришел я пару дней назад с семьей в офис, а мои работники приготовили такой приятный новогодний сюрприз», — поделился Виктор Дробыш.

Прекрасный кадр впечатлил подписчиков продюсера.

больше по теме Доходы звезд: «обедневший» Виктор Дробыш заработал десятки миллионов рублей

Они принялись делать комплименты его красавице-жене и восторгаться тем, как на Виктора Яковлевича похожа его дочка Лидия.