Виктор Дробыш отметил, что не всем артистам тяжело во время пандемии

По мнению продюсера, хуже всех тем, кто только недавно начал свой путь.

Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш снова высказался о бедственном положении артистов в период пандемии, когда отменяются концерты и прочие развлекательные мероприятия. Композитор подчеркнул, что все действительно плохо, и на это есть объективные причины, но уточнил, что больше всех страдают начинающие певцы, которые еще не успели заработать миллионы.

«Все оказались в тяжелом положении, но многие звезды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело», — цитирует Дробыша портал News.ru.

Но, несмотря на бедственное положение всей музыкальной отрасли, продюсер поддерживает меры правительства по недопущению массовых сборищ людей.

Напомним, недавно Виктор Дробыш сам переболел коронавирусом и был госпитализирован на несколько дней. Вернувшись домой из больницы, он продолжил работать в удаленном режиме.

Смотрите также: