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Виктор Дробыш отметил, что не всем артистам тяжело во время пандемии

По мнению продюсера, хуже всех тем, кто только недавно начал свой путь.

Виктор Дробыш отметил, что не всем артистам тяжело во время пандемии
Виктор Дробыш переживает за начинающих артистов. Фото: Global Look Press

Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш снова высказался о бедственном положении артистов в период пандемии, когда отменяются концерты и прочие развлекательные мероприятия. Композитор подчеркнул, что все действительно плохо, и на это есть объективные причины, но уточнил, что больше всех страдают начинающие певцы, которые еще не успели заработать миллионы.

«Все оказались в тяжелом положении, но многие звезды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело», — цитирует Дробыша портал News.ru.

Но, несмотря на бедственное положение всей музыкальной отрасли, продюсер поддерживает меры правительства по недопущению массовых сборищ людей.

Напомним, недавно Виктор Дробыш сам переболел коронавирусом и был госпитализирован на несколько дней. Вернувшись домой из больницы, он продолжил работать в удаленном режиме.

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