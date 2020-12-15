«Измена – это табу»: Агата Муцениеце устроит проверку парням в шоу «Мальчишник»

Агата Муцениеце после развода с мужем Павлом Прилучным стала более востребованной в профессии. Актриса ведет собственное Youtube-шоу «Честный развод», ставшее уже довольно популярным.

Очевидно, что Агата Муцениеце, используя собственный неудавшийся опыт семейной жизни, пытается теперь спасти отношения других людей. Примерно этим же актриса займется и в недавно запущенном проекте на платформе PREMIER – шоу «Мальчишник».

Здесь будут проверять на прочность пары, которые уже решили создать семьи. В первом выпуске шоу жених устроил вечеринку с друзьями, не подозревая о том, что за его похождениями следит невеста и ее семья.

Агата Муцениеце считает, что задача проекта вовсе не уличить влюбленных в измене. Цель – помочь людям узнать друг друга лучше и научить договариваться о каких-то сложных моментах «на берегу».

«Для меня измена — это табу. Если люди вместе, никаких измен быть не должно. А вот услышать о себе какие-то вещи со стороны иногда бывает полезно, даже если они сначала покажутся обидными», — отметила Агата Муцениеце.

Она призналась, что ей было невероятно трогательно видеть и осознавать, как чувства двух людей побеждают все.

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