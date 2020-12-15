«Новогоднее настроение»: Жасмин показала, как украсила елочку и двор к празднику

В ожидании Нового года звезды эстрады и кино спешат украсить свои дома тематической атрибутикой, чтобы создать праздничную атмосферу вокруг. Балерина Анастасия Волочкова уже нарядила четырехметровую елочку, а также усыпала гирляндами весь свой роскошный особняк. Она с удовольствием показала, как преобразилось ее гнездышко.

Вслед за Волочковой дом украсили многие знаменитости. Не стала исключением и певица Жасмин. Мама двоих детей нарядила елочку, украсив игрушками и гирляндами. Для пущего настроения она решила добавить музыкальное сопровождение, и получилась настоящая сказка.

«Новогоднее настроение», — призналась звезда.

Не остался без внимания и двор. Его Жасмин оформила по всем канонам новогоднего праздника – светящиеся фигурки, анимация и разноцветное сияние создали настоящую атмосферу волшебства.

Смотрите также