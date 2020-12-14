Из парной — в снег: Ягудин показал, как проводит начало недели

Съемки шоу «Ледниковый период», где Алексей Ягудин выступал ведущим, уже закончились. Телезрители увидят еще два выпуска на своих телеэкранах в ближайшие выходные. А тем временем фигуристы решили отдохнуть. Так, например, Роман Костомаров с семьей улетел на Мальдивы. Туда же отправилась Елена Ильиных с сыном и возлюбленным.

А вот ведущий шоу Алексей Ягудин решил отдыхать дома. В своем Instagram он показал, как проводит начало недели. Фигурист опубликовал кадры, на которых он выходит из бани и растирается снегом.

«Ой, ну Вы даете! Леша, класс! Ох, и приколист!», — писали пользователи Сети.

А тем временем жена Ягудина Татьяна Тотьмянина со старшей дочкой Лизой проводит время в Париже.

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