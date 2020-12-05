Фотографии почти 70 лет: Алексей Ягудин разместил уникальный детский снимок Татьяны Тарасовой

На кадре знаменитая наставница еще совсем маленькая.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram разместил уникальный кадр, на котором запечатлена его знаменитая наставница Татьяна Тарасова в детском возрасте. На фото легендарный тренер находится на катке. Снимку, надо отметить, почти 70 лет.

Как известно, Татьяна Тарасова сама когда-то была профессиональной фигуристкой. В 1966 году она участвовала во Всемирной Универсиаде в паре с Георгием Проскуриным. Позже она получила травму и была вынуждена завершить спортивную карьеру.

Одна из подписчиц Алексея Ягудина спросила фигуриста, кто его любимая фигуристка. В ответ олимпийский чемпион как раз и опубликовал снимок Тарасовой.

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Напомним, что Татьяна Тарасова воспитала целую плеяду звезд отечественного фигурного катания. Среди ее любимых учеников Алексей Ягудин. Под ее руководством в 2002 году фигурист стал олимпийским чемпионом в американском Солт-Лейк-Сити. Ягудин и Тарасова сохранили прекрасные отношения. Они сейчас вместе участвую в шоу «Ледниковый период». Тарасова – председатель жюри, а Ягудин – ведущий.

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