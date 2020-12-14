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«Слабонервным не смотреть»: соседский ротвейлер покалечил пса Екатерины Волковой

Звезда сериала «Воронины» в ужасе от произошедшего.

«Слабонервным не смотреть»: соседский ротвейлер покалечил пса Екатерины Волковой
Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome/

Актриса Екатерина Волкова рассказала о ЧП, которое случилось накануне. Соседский ротвейлер сбежал со своего двора и набросился на любимую собаку семьи звезды сериала «Воронины».

Екатерина и ее муж вовремя увидели завязавшуюся драку, и быстро смогли освободить своего пса от захвата ротвейлера.

Но собака Волковой все же пострадала. Бойцовский пес разорвал Ру щеку. К счастью, неподалеку от дома звезды находится ветеринарная клиника, куда немедленно и был доставлен Ру. Там ему наложили швы и надели специальный ошейник, ограничивающий движение собаки. Теперь Ру придется носить его на протяжении двух недель, а так же псу назначили уколы.

В сторис своего Instagram Екатерина Волкова показала, как теперь выглядит домашний любимец. Ему же она посвятила пост, заметив, что Ру оказался настоящим защитником.

Собака Екатерины Волковой
Собаку Екатерины Волковой покусал соседский ротвейлер. Фото: instagram.com/volkovihome/

«Теперь я на деле знаю, что моя безопасность под контролем, пока на страже Ру. Подробности в сторис. Слабонервным не смотреть», — поделилась звезда «Ворониных».

Екатерина Волкова сообщила, что к соседям у нее никаких претензий нет. Такое вполне может произойти с каждым.

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