«Слабонервным не смотреть»: соседский ротвейлер покалечил пса Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова рассказала о ЧП, которое случилось накануне. Соседский ротвейлер сбежал со своего двора и набросился на любимую собаку семьи звезды сериала «Воронины».

Екатерина и ее муж вовремя увидели завязавшуюся драку, и быстро смогли освободить своего пса от захвата ротвейлера.

Но собака Волковой все же пострадала. Бойцовский пес разорвал Ру щеку. К счастью, неподалеку от дома звезды находится ветеринарная клиника, куда немедленно и был доставлен Ру. Там ему наложили швы и надели специальный ошейник, ограничивающий движение собаки. Теперь Ру придется носить его на протяжении двух недель, а так же псу назначили уколы.

В сторис своего Instagram Екатерина Волкова показала, как теперь выглядит домашний любимец. Ему же она посвятила пост, заметив, что Ру оказался настоящим защитником.

«Теперь я на деле знаю, что моя безопасность под контролем, пока на страже Ру. Подробности в сторис. Слабонервным не смотреть», — поделилась звезда «Ворониных».

Екатерина Волкова сообщила, что к соседям у нее никаких претензий нет. Такое вполне может произойти с каждым.

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