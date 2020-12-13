«Приступаем»: Екатерина Волкова занялась украшением дома к Новому году

Артистка Екатерина Волкова опубликовала фотографию со своим любимым питомцем на фоне заснеженного участка загородного дома. Также исполнительница роли Веры Ворониной в комедийном сериале «Воронины» рассказала, почему она вышла на улицу. Оказалось, она собралась украшать дом к Новому году.

Волкова показала игрушки, которые приготовила для внешних декораций. Актриса закупилась украшениями в виде снегирей, сосулек и просто разукрашенных классических елочных шаров.

Также знаменитость призналась, что ее девятилетняя дочь Лиза давно ждет появление хвойной красавицы в доме. Именно поэтому Екатерина рада наконец порадовать ребенка. Артистка показала, как специалисты распылили аэрозоль для большего срока службы елки. Отметим, что в этот раз Волкова остановила свой выбор на живом дереве.

«Сегодня приступаем к украшению дома к Новому году, в сторис у меня настоящая зимняя сказка, обязательно поделюсь процессом и результатом того, что получилось», — написала Волкова в микроблоге.

Напомним, что недавно артистка опубликовала архивное фото, на котором предстала в непривычном для себя образе. Выяснилось, что раньше Екатерина красила волосы в светлые цвета.

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