«Еще сплю, как зомби»: Галкин показал, как утром собирает детей в школу

Лиза и Гарри в этом году стали первоклассниками.

Этой осенью дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пошли в первый класс. Лиза и Гарри радуют родителей и сотни тысяч фанатов своими школьными успехами и талантами. Двойняшки не только успевают учить уроки и иностранные языки, но и играют на фортепиано и поют песни. На этот раз Максим Галкин в своем Instagram показал, как они собираются утром в школу.

«Ты уже проснулся?» — спросил юморист у Гарри. «Да, но я еще сплю, как зомби», — ответил мальчик.

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Напомним, что Примадонна и Галкин стали супругами девять лет назад. Для Пугачевой этот брак стал пятым, а для юмориста первым. Также у артистки есть дочь — 49-летняя Кристина Орбакайте.

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