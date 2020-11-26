«Оператор и ведущий — Алла Пугачева»: Лиза и Гарри Галкины устроили для мамы выставку своих картин

Семилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Гарри и Лиза — не скучают сами и не позволяют этого делать своим родителям. Брат с сестрой обожают выдумывать самые разные идеи и воплощать их в жизнь. Например, не так давно Лиза Галкина устроила для мамы танцевальное представление. Девочка настолько ритмично двигалась, что вызвала восторг у своей зрительницы.

А на этот раз они с братом придумали картинную галерею. Гарри подготовил афишу, на которой написал: «Выставка картин», и оборудовал в комнате стулья, где разместил рисунки сестры.

Лиза и Гарри устроили все по-настоящему: они организовали церемонию открытия с торжественным разрезанием ленточки, после чего устроили для дорогой гостьи экскурсию по выставке.

«Это — «Елка под новый год», это — «Веселый краб», — перечисляла Лиза названия своих работ. — «Это — «Реактивный самолет», это — «Стрекоза», это — «Фантастическая бабочка», это — «Алые паруса», точнее «Солнечные паруса». А это — «Разноцветная рыбка-переливница».

Алла Пугачева снимала все на камеру и была впечатлена выставкой, организованной детьми. Она решила уточнить у юной художницы:

«Вы сейчас работаете, я смотрю, в другом стиле? — спросила Алла Борисовна и поспешила объяснить: — У вас были цветы марсианские, целая книга вышла. Потом картинки «Квартирный вопрос» – был дизайн квартир. А теперь вот такие».

«Вот так», — резюмировала Лиза. А Гарри предложил маме «бесплатно купить» работы, представленные на выставке.

«Выставка. Художник Елизавета Галкина, продюсер Гарри Галкин, оператор и ведущий — Алла Пугачева. Толпа восторженных посетителей», — подписал видео Максим Галкин.