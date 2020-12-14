«Милый пуделек»: Настя Каменских с афрокудряшками исполнила зажигательный танец в кроп-топе

Известная исполнительница Анастасия Каменских уверенно осваивает относительно новую социальную сеть — Тик-Ток. Красотка, которая к своим прочим достоинствам, еще и великолепно двигается и обладает чувством ритма, разместила в Instagram видео, запечатлевшее ее зажигательный танец.

Под хит Pump up the jam Анастасия Каменских делает всего несколько движений. Но они настолько отточены, полны чувственности и эротизма, что от исполнительницы невозможно оторвать глаз.

Завораживает и образ певицы. Накрученные на мелкие бигуди волосы делают Настю Каменских похожей на афроамериканских звезд. Приковывает взгляд и точеная фигура звезды.

Еще недавно Каменских была девушкой с пышными формами, сейчас же она — обладательница узкой талии. Анастасия явно наслаждается своим внешним видом и получает удовольствие, когда демонстрирует свои формы публично.

Для танца она выбрала брюки в стиле милитари, белый кроп-топ и мышиного цвета болеро. Поклонники признались, что готовы любоваться Анастасией бесконечно.

«Милый пуделек», «Крутая малышка», «Какая ты классная, обожаю», — высказываются фанаты.

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