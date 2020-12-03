На стиле: Каменских в трендовой шубке Тедди и кожаных брюках позировала у дорогого авто

С наступлением календарной зимы многие звезды пополнили гардероб актуальной верхней одеждой. Например, телеведущая Ксения Бородина отдала предпочтение пуховикам, ее коллега Ольга Бузова — дубленке, которую ей подарил бойфренд Давид Манукян. А жена Влада Топалова Регина Тодоренко отметилась в трендовой шубке Тедди молочного цвета. Почти такую же выгуляла Стеша Маликова — у нее модель оказалась подлиннее.

Не отстает от модных трендов Настя Каменских, дива украинской эстрады и жена Потапа. Певица отметилась на новом снимке в стильном аутфите — бежевой плюшевой шубке и кожаных брюках. Завершили образ модные ботинки на шнуровке, а ярким акцентом стал оранжевый свитер.

«Вау», «Огонь», «Красавица», «Класс», «Тоже хочу такую шубку. Из искусственного меха», — пишут в комментариях.

Смотрите также