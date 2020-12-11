Акцент на утонченность: 52-летняя Стриженова в платье-футляре и жакете цвета незабудки предстала в «Останкино»

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что телеведущая «умело лепит из себя стройную женщину».

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники рассыпался в комплиментах, оценивая стиль и гардероб 52-летней Екатерины Стриженовой. Тогда ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова «умело лепить из себя не только молодую, но и стройную женщину». Надо отдать ей должное: выглядит телеведущая гораздо моложе своих лет. Об этом, по крайней мере, говорил искусствовед.

Так, на съемках программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова появилась в элегантном и женственном наряде. Александр Васильев дал понять, что теледива знает толк в утонченности и грации. Она всегда выглядит ухоженно и красиво. Перед объективами камер возлюбленная Александра Стриженова позировала в черном платье-футляре силуэтного фасона, дополнив образ жакетом цвета незабудки. Локоны актриса уложила в замысловатую прическу, уделив особое внимание макияжу. Губы теледивы подкрасили нюдовой помадой.

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