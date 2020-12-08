«В тренде – каждая деталь»: Собчак появилась на сцене в «змеином» платье с пайетками оливкового цвета

В первые выходные декабря по традиции, заведенной Светланой Бондарчук, в Москве состоялся благотворительный вечер Action, собравший множество звезд кино, театра и эстрады. На нем в качестве лотов на аукцион были представлены десятки короткометражных фильмов от ведущих киноделов страны.

Неизменной ведущей на протяжении многих лет, что проводится мероприятие, остается Ксения Собчак. Эпатажная дива появилась на сцене в «змеином», как она его назвала сама, платье.

Его украсил воротничок и разнофактурные материалы – пайетки, цветовой градиент оливкового колора. А позже в длинном пальто Тедди в тон появилась на улице.

Мы попросили модного эксперта портала Teleprogramma.pro Ларису Тимиряеву оценить аутфит светской львицы на предмет актуальности. И имиджмейкер не стала скрывать восторгов.

«Ксения представила ультрамодный образ в свете острых тенденций — сочетание вместе не сочетаемого, и одновременно несколько стилей. А именно: классика в фасоне платья и гламур в пайетках, модный монохром платья и пальто, дух минимализма. Если рассматривать подетально, то в тренде каждая деталь лука. Лаконичный крой пальто и платья в стиле минимализм. Оливковый оттенок, цветовой градиент платья, пайетки (они и так в моде, а в преддверии новогодних праздников еще и актуальны), дутая стеганная сумка-клатч. Поскольку в цвете платья присутствуют переходы от более насыщенного оттенка к разбеленному, присутствие белого цвета в аксессуарах очень кстати. Мне очень понравилась сама идея обыгрывания минимализма в современной интерпретации, но сохранена целостность образа и стиля. Браво!», — высоко оценила образ Собчак эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».