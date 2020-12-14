«Стойкие и профессиональные»: Барановская в голубом костюме-тройке прилегла с Кучерой отдохнуть за кулисами

Юлия Барановская – популярная телеведущая и шоувумен. Звезда очень востребована, и ее пригласили столицу Кузбасса на мероприятие. Пару красавице составил Оскар Кучера.

Для выхода на сцену Барановская выбрала небесно-голубой костюм-тройку. Очевидно, перелет и работа не смогли не сказаться на силах звезд, поэтому теледива и ее напарник Оскар Кучера после мероприятия за кулисами прилегли отдохнуть.

«Нужны ведущие стойкие и профессиональные? Ждем с @oskarkuchera предложений», — посмеялась над собой Барановская.

К слову, Барановская по долгу службы тщательно подбирает свои образы. Например, на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» теледива появилась в шикарном блестящем платье в пол, с открытыми плечами.

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