Барановская предстала в шикарном платье в пол на бретельках

Карьера Юлии Барановской пошла вверх после громкого развода с Андреем Аршавиным. Телеведущая ведет шоу на ТВ и радио. Ее с удовольствием приглашают на звездные мероприятия и корпоративы.

Главное музыкальное событие – премию «Золотой граммофон» — Барановская, конечно же, пропустить не смогла. Звезда предстала перед журналистами в шикарном блестящем длинном платье на бретельках. Дополнила образ Юлия небрежными локонами, которые стилисты называют трендом сезона.

На «Золотом граммофоне» также отметились Полина Гагарина в платье с бахромой. А также Николай Басков с красном бархатном костюме, вышитым золотыми нитками.

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