Семейный поход в кино: 71-летняя Пугачева в меховой дубленке примерила джинсы-варенки

71-летняя Алла Пугачева не скрывает: ей нравится выглядеть красиво и ухоженно. Это подмечал также историк моды Александр Васильев. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале говорил о том, что замужество явно пошло певице на пользу: она не только заметно похудела, но и похорошела. По словам искусствоведа, он не видит причин для того, чтобы запрещать Примадонне носить облегающие фигуру платья или мини-шорты. При этом соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что такие наряды уместны скорее дома.

На одной из фан-страничек Примадонны появился кадр, который ранее сам Максим Галкин публиковал в личном профиле. Тогда шоумен говорил поклонникам о том, что они с женой и детьми провели совместный уикенд в кинотеатре. Алла Борисовна примерила трендовую меховую дубленку в белом цвете и джинсы-варенки. Яркий образ певицы дополнили алые очки с круглой оправой и блуза в тон. А также крупный перстень. Локоны артистка уложила в виде мелких кудрей, добавив прическе объем.

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