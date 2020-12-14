«Я – Надя Беттерман»: Утяшева в нюдовом платье с открытыми плечами сверкнула «ложбинкой греха»

35-летняя телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева вместе с мужем, 41-летним юмористом Павлом Волей, вышли в свет. Они представили предпоказ анимационного фильма «Семейка Крудс: Новоселье», который появится в кинотеатрах с 24 декабря.
Гимнастка облачилась в элегантное нюдовое платье по фигуре актуальной длины миди. Низкое декольте платья обнажило хрупкие плечи красавицы и подчеркнуло «ложбинку греха», подчеркнув пышные формы спортсменки. Завершили аутфит бежевые лодочки и яркая сумочка в форме сердечка.
«Я в образе уже, я Надя Беттерман», — рассказала Утяшева.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля озвучили персонажей веселой семейки. Кстати, недавно Полина Гагарина рассказывала, что тоже «подарила» свой голос анимационному персонажу. Она озвучила рыбку Мию в мультике «Полное погружение», который уже вовсю идет в прокате.