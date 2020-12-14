«Смотреть одно удовольствие»: Навка украсила откровенное декольте роскошным колье

45-летняя Татьяна Навка является постоянным членом жюри нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Фигуристка вместе с Татьяной Тарасовой и приглашенными судьями оценивает выступления и отмечает, что с начала проекта пары невероятно серьезно выросли в мастерстве.

«Номера становятся технически более сложными, актерское мастерство и драматизм образов растут все больше! Смотреть одно удовольствие, а вот судить не так уж и просто!», — призналась Навка.

На съемках очередного выпуска проекта Татьяна Навка появилась в вязаном кардигане на пуговицах, под который надела черный топ. Открытое декольте фигуристка подчеркнула роскошным колье, притягивающим все взгляды.

«Вы просто умница и красавица!», «Татьяна, вы как всегда прекрасно выглядите !!», «Вас слушать и смотреть на Вас одно удовольствие! От Вас исходит положительная энергия!», «Смотрим без пропусков! Грандиозное, красивое шоу! Вы его украшаете своим присутствием- две Татьяны! Дай Бог Вам здоровья на долгие годы!», — поспешили дать обратную связь фолловеры.

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