«Невероятно крутой!»: Навка отправилась в театр на спектакль «Горбачев»

Олимпийская чемпионка осталась под впечатлением от игры Чулпан Хаматовой и Евгения Миронова.

С серьезными ограничениями, но все-таки театральная жизнь в столице продолжается. И многие звезды успевают совершить культурный выход в свет. Среди них – и фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка отправилась в Театр Наций, чтобы посмотреть постановку «Горбачев».

Главные роли в пьесе о личной жизни первого и единственного президента СССР и его супруги Раисы Максимовны исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Навка осталась в полном восторге от увиденного на сцене.

«Невероятно крутой спектакль «Горбачев». Рекомендую!», — поделилась впечатлениями фигуристка. И подчеркнула: «Обожаю, когда талантливые люди делают талантливо свою работу!».

Татьяна Навка сняла образы Хаматовой и Миронова на видео, и поделилась им в своем микроблоге.

А на днях фигуристка показала поклонникам, какую елочку нарядила вместе с дочкой Надей у себя в особняке.

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