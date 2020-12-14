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«Держись!»: Кудрявцева в пуховике с салатовым леопардовым принтом прокатила дочку на «ватрушке»

Мама порезвилась с малышкой Машей на улице.

«Держись!»: Кудрявцева в пуховике с салатовым леопардовым принтом прокатила дочку на «ватрушке»
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Телеведущая Лера Кудрявцева в браке с хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает дочку Машу. Малышке уже два годика, и поклонники теледивы обожают наблюдать за девочкой и ее успехами. Например, Кудрявцева водит кроху на развивающие занятия для маленьких, и Машенька уже умеет отличать геометрические фигуры, знает цвета и животных.

Накануне Кудрявцева вышла с малышкой Машей на прогулку. Они решили покататься на тюбинге. Теледива утеплилась в яркий пуховик с леопардовым принтом салатового цвета. Машеньку она нарядила в комбинезон и теплую шапочку с меховыми помпонами.

 

«Держись!», — кричит мама дочке на вираже.

Двухлетняя малышка крепко-крепко взялась за ручки тюбинга, слушая маму. И Кудрявцева с задором прокатила девочку на «ватрушке».

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