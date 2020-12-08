«Кино снимаем»: Кудрявцева в белом брючном костюме с макси-жакетом позировала на камеру

49-летняя Лера Кудрявцева – не только популярная телеведущая и шоувумен, но и актриса. Оказалось, что девушка получила роль в комедийной киноленте. Съемки стартовали ночью, и теледива показала некоторые кадры с площадки.

Похоже, что Кудрявцева в фильме играет саму себя. Девушка выходит на сцену с микрофоном и что-то объявляет. Для роли звезда экрана выбрала белый брючный костюм с макси-жакетом. Позже телеведущая показала коллег, запечатлевшись с ними на совместном фото.

«Кино снимаем», — подписала фото теледива.

Напомним, Кудрявцева много лет является телеведущей программ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Кроме того, девушка выходит на сцену в качестве шоувумен, и недавно вместе с экс-бойфрендом Сергеем Лазаревым вела «Песню года».

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