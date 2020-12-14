«Мируся в восторге, родители в шоке»: Ильиных и Полунин с малышом улетели на Мальдивы

Фигуристка с мужем и сыном, наконец, рассказали, где проведут ближайшие дни.

Елена Ильиных и Сергей Полунин в этом году впервые стали родителями. Сына они назвали необычным именем Мир, и с удовольствием делятся с поклонниками новостями из его жизни. Малыш уже познакомился со льдом – не очень-то ему, как оказалось, он понравился, а также научился ходить – первый шаги мама успела поймать на видеокамеру.

больше по теме «Топ-топ!»: Ильиных запечатлела первые шаги десятимесячного сына от Полунина Малыш Мир очень отважно прошел пару метров и не удержал равновесие.

А накануне всей семьей звезды отправились в отпуск. Ильиных давно планировала отдохнуть, и местом уединения они с мужем выбрали Мальдивы. Естественно, малыш Мир полетел с мамой и папой

«Прилетели в райское место! Мируся в восторге, родители в шоке… пока пытаемся понять, что такое отдыхать», — смеется Ильиных.

Олимпийская чемпионка запечатлела первые моменты отдыха. Начали отпускники с погружения в бассейн, и по фото действительно заметно, как десятимесячный наследник фигуристки и танцовщика рад отпуску.

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