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«Очень любит»: Ильиных обнаружила, что ее сынок от Полунина предпочитает блондинок

Брюнетка-фигуристка запечатлела малыша на руках у светловолосой гостьи.

«Очень любит»: Ильиных обнаружила, что ее сынок от Полунина предпочитает блондинок
Елена Ильиных с сыном. Фото: instagram.com/blackswanei/

Первенец у фигуристки Елены Ильиных и танцовщика Сергея Полунина появился десять месяцев назад. Сыночка назвали необычным именем Мир. Малыш уже сделал первые шаги, причем, и на льду тоже.

Мама с папой души не чают в сыне. Елена Ильиных регулярно показывает, как растет и развивается Мир. И кроха постоянно радует родителей своими успехами. А на этот раз Ильиных выяснила, что, оказывается, сыночку очень нравятся блондинки. В гости к ним пришла бьюти-мастер со светлыми локонами, и фигуристка запечатлела общение сына с девушкой.

Мир Полунин на руках у гостьи
Мир Полунин на руках у гостьи. Фото: instagram.com/blackswanei/

«Похитительница сердца моего сыночка! Это точно любовь, — констатировала Ильиных. И призналась: «А еще я поняла, что наш сын любит (очень любит) блондинок!».

Мир растаял на руках у гостьи, трогательно улыбался и был счастлив от общения с красавицей-блондинкой.

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дети звездЕлена ИльиныхМир ПолунинПолунин и Ильиных