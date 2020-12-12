«Очень любит»: Ильиных обнаружила, что ее сынок от Полунина предпочитает блондинок

Первенец у фигуристки Елены Ильиных и танцовщика Сергея Полунина появился десять месяцев назад. Сыночка назвали необычным именем Мир. Малыш уже сделал первые шаги, причем, и на льду тоже.

Мама с папой души не чают в сыне. Елена Ильиных регулярно показывает, как растет и развивается Мир. И кроха постоянно радует родителей своими успехами. А на этот раз Ильиных выяснила, что, оказывается, сыночку очень нравятся блондинки. В гости к ним пришла бьюти-мастер со светлыми локонами, и фигуристка запечатлела общение сына с девушкой.

«Похитительница сердца моего сыночка! Это точно любовь, — констатировала Ильиных. И призналась: «А еще я поняла, что наш сын любит (очень любит) блондинок!».

Мир растаял на руках у гостьи, трогательно улыбался и был счастлив от общения с красавицей-блондинкой.

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