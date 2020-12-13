«Как наша Хюррем раздалась в талии»: Узерли в апельсиновом платье засветила изменения фигуры

У Мерьем Узерли есть шестилетняя дочка Лара. С отцом малышки звезда турецкого сериала «Великолепный век» разошлась еще будучи беременной. Сейчас по слухам, партнерша Халита Эргенча ждет появления еще одного ребенка. Однако свое интересное положение Мерьем не комментирует. На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим снимком, представ в апельсиновом платье свободного кроя. Но даже фасон оверсайз не скрывал изменения фигуры Узерли. Ее талия, как заметили поклонники, раздалась вширь, а сама актриса округлилась.

В свой первый визит в Москву партнерша Халита Эргенча призналась, что с материнством осознала, что такое самая искренняя и чистая любовь. Мерьем старается делать все для того, чтобы ее дочка Лара чувствовала ее внимание и заботу.

«Какая вы славная, милашка», «Как наша Хюррем раздалась в талии», «Будущая мамочка?!», «Скоро будет шехзаде?!», «Будет малыш?!», «Вот бы падишах сейчас ликовал!!», «Какое счастье, эти детки», «Вам к лицу такой животик», «Милашка, такая нежная», — пишут фолловеры.

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