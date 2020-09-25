Мамина радость: беременная Мерьем Узерли нежно обняла старшую дочку на семейном фото

37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала трогательный снимок со своей старшей дочерью — шестилетней Ларой. На фото знаменитость нежно прижала к груди девочку.

Артистка выбрала для фотосессии с ребенком нежно-розовый топ. Дочь одета в желтую футболку. Мерьем Узерли сделала высокую прическу и легкий макияж с акцентом на глаза. Звезда сериала «Великолепный век» обняла дочь одной рукой и опустила взгляд. А Лара вытянула губы в поцелуе.

В начале сентября стало известно: актриса готовится стать мамой во второй раз. Недавно Узерли призналась, что сейчас она на пятом месяце беременности. С отцом первенца Мерьем рассталась еще вынашивая малышку. В настоящий момент артистка счастлива в отношениях с любимым мужчиной, который переехал ради нее из Америки в Германию.

С 2011 по 2014 годы актриса снималась в турецком сериале «Великолепный век». Мерьем предстала в образе крымской девушки Роксоланы, которая попав в рабство смогла влюбить в себя султана Сулеймана и стать госпожой. Недавно артистка поделилась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время съемок.