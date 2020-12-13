«Лучшее прочтение гангстерского стиля»: певица Asti впечатлила стилиста концертным костюмом и украшениями

Певица Asti – яркое подтверждение справедливости поговорки о том, что талантливый человек талантлив во всем. Под стать мощному вокалу и образы Asti, в которых она выходит на сцену или просто появляется на публике.

На этот раз звезда продемонстрировала брючный костюм в стиле спорт-шик, от которого пришла в восторг модный эксперт Teleprogramma.pro Ольга Трофимова. Стилист уверена, что Asti была нацелена на то, что бы произвести «вау-эффект» и добилась своего.

«Asti демонстрирует нам суперактуальный образ, — отметила Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. – Здесь все сыграло воедино. Прямого кроя жакет, вроде бы, классика безупречная, но с модными полосками и в модном цвете. Брюки с лампасами подчеркивают длину ног, линию талию, плоский живот. Стиль спорт-шик в сочетании с роскошной косой и такой нетривиальной прической собираются в «вау-эффект». Очень остромодный и динамичный образ. Более того, образ Asti – это лучшее прочтение гангстер-стиля. У нее модный чокер с изображением знака доллара, отсылающий к временам гангстерского рэпа, когда были очень популярны массивные украшения. Ни к чему не идущие кольца добавляют изюминку в сценический костюм певицы. Конечно, вне сцены этот образ играл бы не так ярко и эффектно. Но в качестве сценического костюма аксессуарная группа задействована в лучших традициях гангста-рэпа».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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