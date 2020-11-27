Представитель Ольги Бузовой прокомментировал новости о ее свадьбе с Давой

В эту пятницу по Сети начали распространяться слухи о состоявшемся бракосочетании ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой и ее избранника, музыканта Давида Манукяна. Более того, при этом паблики ссылались на Даву, который якобы подтвердил, что они с Бузовой уже давно муж и жена. При этом никаких ссылок и цитат не прилагалось.

Многие поклонники уже давно мечтает о том, чтобы пара создала семью и обзавелась с детьми, а потому легко поверили в том, что Ольга и Давид поженились.

Между тем, пиар-директор Ольги Бузовой был вынужден разочаровать жаждущих свадьбы фанатов. Антон Богославский дал понять, что событие, о котором сообщают паблики и телеграм-каналы, пока еще не произошло.

«В паспорте печати нет», — цитирует Антона Богославского издание «СтарХит».

Между тем, Ольга Бузова и Давид Манукян периодически публично признаются в том, что уже хотели бы создать семью и обзавестись наследниками.

«Я очень хочу от нее детей. Влюбленность у нас давно переросла в любовь», — делился недавно Давид Манукян.

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