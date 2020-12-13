«Захотелось свое гнездышко!»: Климова назвала себя москвичкой и призналась, что всю жизнь снимала жилье

На личной страничке в Instagram Екатерина Климова пообщалась с поклонникам. В беседе актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» уточнила, что хоть и является москвичкой, всегда снимала жилье. Однако раньше на эту деталь экс-возлюбленная Гелы Месхи никакого внимания не обращала. По словам актрисы, у нее просто не было других вариантов. Да и все вокруг нее — друзья, коллеги и знакомые — делали то же самое, о своим жилье мало кто задумывался.

«Всю жизнь я снимала жилье несмотря на то, что я москвичка… Но мы повзрослели, у многих из нас даже выросли дети, и все стало меняться. Захотелось свое гнездышко, место, которое ты можешь обустроить для своей семьи, именно так, как ты хочешь», — отметила актриса.

По словам Екатерины, весь прошлый год они доделывали ремонт в загородном доме. И уже весной, как раз до начала пандемии, смогли переехать в коттедж. На тот момент, как говорит Климова, все их разговоры с друзьями крутились только вокруг ремонта, стройки, поиска квартир в зеленых районах.

«Мне очень стало нравиться ездить по Москве – по новым построенным дорогам, развязкам, а очень удобный дублер Калужского шоссе здорово сокращает время в пути. Но самая любимая дорога – это дорога домой. Мой дом, моя крепость, куда я люблю можно возвращаться после съемок и гастролей. Желаю и вам всем когда-нибудь обрести свое место силы», — добавила Климова.

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