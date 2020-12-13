В стиле большого города: 42-летняя Климова в белом тренче и юбке на кнопках прогулялась по центру

42-летняя Екатерина Климова по мимо успешной карьеры на ТВ и в театре стала мамой четверых детей. Своих отпрысков звезда исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила от трех разных мужчин. 18-летнюю Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, 14-летнего Матвея и 12-летнего Корнея от Игоря Петренко, а пятилетнюю Беллу от Гелы Месхи. В одном из интервью актриса пришлась, что влюбившись в своего второго мужа, она ушла от отца своей старшей дочки не оглядываясь. Екатерина не смогла бороться с нахлынувшими на нее чувствами и противостоять велению сердца. При этом Климова корила себя за то, что по сути разрушила семью, оставила дочь без отца.

Сейчас актриса поддерживает с Ильей теплые дружеские отношения. К тому же, Хорошилов женат на близкой подруге экс-возлюбленной Елене Бирюковой. Расставшись и с третьим мужем Гелой Месхи, в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актриса призналась, что пока не ищет любви. Ей не до романов. Всю себя Климова отдает съемкам, репетициям, гастролям и семье.

При всем при этом, Екатерина не забывает следить за своей внешностью и имиджем. Так, отправившись на прогулку по историческому центру Москвы актриса принарядилась в соответствии с трендами. Она примерила белоснежный тренч, бежевую юбку на кнопках, водолазку кипенно-белого цвета и туфли-лодочки нюдового оттенка. Образ артистка дополнили вместительная сумка, поясная ключница и беретка с козырьком в виде головного убора.

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