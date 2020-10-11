«Не с каждой фигурой»: Хромченко объяснила, кому идут модные в этом сезоне кроп-топы

В этом сезоне стали очень популярны кроп-топы – укороченные майки, блузы, лонгсливы, футболки и рубашки. Основная особенность этого вида одежды – открытый живот. Летом их носили просто так, а осенью поверх стали надевать жакты, кардиганы и тренчи.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко предостерегла женщин, заметив, что актуальный предмет гардероба могут носить далеко не все, а только обладательницы идеального живота. Кроме того, они далеко не везде уместны. Одно дело примерить кроп-топ на прогулку, в кафе или свидание и совсем иное – на работу или деловую встречу. Последние два варианта, конечно же, стоит исключить.

А вот образ участницы шоу Дарьи в кроп-топе привел стилиста в восторг. Именно такие дамы, по мнению ведущей программы, должны носить коротенькие вещи выше линии талии.