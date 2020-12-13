«Ласковая девочка»: Лопырева взорвала Сеть снимком с ладонью на шее и бедре в купальнике

Виктория Лопырева после отдыха в Турции и Дубае, отправилась на Мальдивы. Здесь модель наслаждается местными красотами, радуя своих поклонников пляжными кадрами в социальных сетях.

Одна из фотографий произвела на почитателей блондинки эффект разорвавшейся бомбы. На снимке девушка запечатлена в черном слитном купальнике-бандо с открытыми бедрами. Чтобы усилить впечатение, она еще больше приподняла край пляжного костюма и эффектно коснулась своей шеи. Томный взгляд поставил жирную точку на терпении пользователей Сети, которые заполнили блог звезды восторженными комментариями.

«Ну очень красивая и ласковая девочка», «А «кардашян» отличный!», «Я просто в ступор впал!», «Дайте мне нашатырь, плиз», «Какая фигура бомбическая!», «Умопомрачительная леди, выходите за меня замуж», — написали фолловеры.

Отметим, что блондинка счастлива в браке с Игорем Булатовым. Он в настоящий момент пребывает в Коми, где недавно стал первым заместителем председателя правительства республики. Пара воспитывает сына Марка Лионеля.

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