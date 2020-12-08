Вечеринка для избранных: Лопырева в алом асимметричном платье повеселилась с подругами в Дубае

Виктория приняла участие в закрытом гала-ужине для звезд и миллионеров.

Виктория Лопырева накануне отметилась на закрытом светском ужине в Дубае, посвященном русскому фестивалю «Матрешка». Модель принимает непосредственное участие в его организации.

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На вечеринку звезда облачилась в мерцающее асимметричное платье алого цвета. Блондинка позировала фотографам с представителями арабской стороны и своими подругами. Один из обнародованных амбассадором ФИФА кадров с четырьмя девушками в вечерних нарядах активно обсуждается в Сети.

«Какое великолепие на одном фото», «Очень роскошные женщины», «Русские красавицы», «Шикарные дамы, глаз не оторвать», «Статус и стать — это Вы, Вика! Вызываете огромное уважение и гордость!», «Такая роскошь! Бомба», «Лучшие из лучших», — можно увидеть в аккаунте Instagram Лопыревой.

Напомним, ее муж Игорь Булатов в настоящий момент пребывает в Коми, где недавно стал первым заместителем председателя правительства республики.

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