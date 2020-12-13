«Неизвестно, какими будем»: Садальский вспомнил пророческие слова Ивановой о Гафте

12 декабря сердце народного артиста Валентина Гафта навсегда остановилось от последствий инсульта. Его похороны состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище. В эти дни многие коллеги любимца публики спешат выразить соболезнования его близким и прощальные эмоции по поводу его ухода. Стас Садальский в личном блоге заговорил о случае, который произошел с ним и звездой фильма «Служебный роман» Людмилой Ивановой, его он посчитал пророческим.

Эпизод случился во время работы над картиной Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», где Гафт играл предводителя нищих, а Иванова — безумную старуху, окруженную кошками. Одного из котов, рыжего Иннокентия, ей привезли из «Уголка Дурова».

«Это был идеальный партнер: старый, облезлый, тихий – где положишь, там и лежит. Его кинули Миле на грудь, он там пригрелся и заснул. И, когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо. Мила смеется – она животных обожала, жалела, кормила, они к ней сползались-слетались отовсюду. Но запах, конечно, жуткий пошел. Все с нее сняли постирать. Валя морщится: «Фу, фу, какая гадость!». И Милочка вдруг сказала: «Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…». Страшно, но ее слова оказались пророческими – и Мила, и Валя под занавес жизни оказались немощными и в инвалидных креслах. Слава Богу, что ум и сознание были ясными до последнего, что родные были рядом, и уходили они достойно… Прощальные аплодисменты тебе, Валя, и легкого полета в небеса…» — написал Садальский.

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