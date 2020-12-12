Как дома быстро приготовить десерт маршмэллоу: пошаговый видеорецепт
Видео
Попасть в телевизор: на какие шоу сейчас проводятся кастинги
Видео

Певица Слава не сможет выступить на «Золотом граммофоне» из-за экстренной операции

40-летняя исполнительница повредила плечо на прогулке.

Певица Слава не сможет выступить на «Золотом граммофоне» из-за экстренной операции
Слава получила серьезную травму. Фото: Global Look Press

Артистка Слава готовится к госпитализации и скорой операции. Певице диагностировали перелом плеча со смещениями. Об этом рассказал ее лечащий врач.

Как оказалось, Анастасия Сланевская гуляла возле своего загородного дома и неожиданно упала. Вначале Слава не обратила внимание на ушиб. Однако позже, как рассказал специалист изданию Super, артистка стала терять сознание и вызвала скорую.

Представитель исполнительницы также сообщил, что Слава не примет участие в запланированной новогодней съемке церемонии «Золотой граммофон». Знаменитости вынуждены проводить операцию. Врачи отметили, что кость не просто смещена, но и раздроблена.

Напомним, что недавно дочь певицы — Александра Сланевская —  выпустила свою дебютную песню.

Смотрите также:

 

Тэги

показания врачейпремия "Золотой граммофон"происшествия со звездамиСлавасрочная операциятравма звезды