Певица Слава не сможет выступить на «Золотом граммофоне» из-за экстренной операции

Артистка Слава готовится к госпитализации и скорой операции. Певице диагностировали перелом плеча со смещениями. Об этом рассказал ее лечащий врач.

Как оказалось, Анастасия Сланевская гуляла возле своего загородного дома и неожиданно упала. Вначале Слава не обратила внимание на ушиб. Однако позже, как рассказал специалист изданию Super, артистка стала терять сознание и вызвала скорую.

Представитель исполнительницы также сообщил, что Слава не примет участие в запланированной новогодней съемке церемонии «Золотой граммофон». Знаменитости вынуждены проводить операцию. Врачи отметили, что кость не просто смещена, но и раздроблена.

Напомним, что недавно дочь певицы — Александра Сланевская — выпустила свою дебютную песню.

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