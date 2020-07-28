«Каталина»: фигуристка Юлия Липницкая родила дочь от Владислава Тарасенко

22-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая впервые стала мамой. Девушка долго держала свою беременность в секрете, а когда в конце июня люди узнали об этом от основателя спортивного агентства «Весь спорт» Андрея Митькова, она расстроилась. Звезда призналась, что хотела сообщить общественности об этом в другое время.

Но, как оказалось, на тот момент девушка уже родила. В личном блоге она показала на фото не только свою дочь, но и счастливого отца, своего коллегу по льду Владислава Тарасенко.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — подписала она снимок.

Пара встречается уже несколько лет, но, похоже, что до ЗАГСа дело пока не дошло. По крайней мере, об этом Липницкая не говорила в СМИ и широкому кругу лиц.

Напомним, Юлия получила золотую чемпионскую медаль на Олимпиаде 2014 года в командном турнире. Три года назад она решила уйти из профессионального спорта и переосмыслить свою жизнь.