«Я боюсь, вы больной»: Баста ответил на требование Шнурова высказать свое мнение

На шоу «Голос» страсти кипят не только на сцене, но и среди наставников.

Во второй части этапа нокаутов на шоу «Голос» выступили вторые тройки подопечных Басты, Полины Гагариной, Валерия Сюткина и Сергея Шнурова. Завершила выпуск команда экс-лидера группировки «Ленинград».

Музыканты представили авторское прочтение легендарных музыкальных композиций – «Молодые ветра» группы 7Б, «Мадонну» Александра Серова, «Ланфрен-ланфра» Михаила Боярского (из фильма «Гардемарины, вперед!»).

Оценивать выступления первым уполномочили Басту. Нагиев при этом попросил его сказать все, что тот тогда «говорил в гримерке».

— Мне смотри. В глаза. Взгляд-то не отводи. Давай-давай!, — подхватил Шнуров. — Я боюсь, — признался Баста. — Вы больной.

Шнуров пропустил мимо это замечание и продолжил выслушивать оценки остальных членов жюри.

Позже Полина Гагарина подтвердила, что между наставниками искрит. И назвала происходящее катастрофой. Оказалось, что и у нее «не все поделено» со Шнуровым. И призналась: «Для меня Сергей представляется тем самым мальчиком, который дергает девчонок за косички, выражая так свои чувства».

«Вообще очень круто. Мы четыре Овна, четыре Огня сидят в креслах, — поделилась Гагарина на шоу у Урганта. – «И Нагиев тоже Овен. То есть у нас просто fire творится на площадке. И это классно для проекта».

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