Дива: Лобода вслед за Орбакайте нарядилась в платье с бахромой

С приближением Нового года в графике звезд остается все меньше свободного времени. Съемка за съемкой, и селебрити едва успевают делиться с подписчиками в Instagram новостями и секретами. Но Кристина Орбакайте решила немного порадовать фолловеров и показала небольшой эпизод из закулисья. Для новогоднего концерт артистка выбрала блестящее платье с бахромой.

Вслед за Орбакайте в бахрому облачилась певица Светлана Лобода. Экс-солистка группы «ВИА Гра» обладает соблазнительными формами, и каждый ее концертный наряд лишний раз это подчеркивает.

Нынешнее платье не только оказалось привычной длины мини, но и с открытой спиной. Прическу украсила сверкающая диадема — от дивы просто не оторвать взгляд!

Кружевная ткань, из которой выполнен наряд Лободы, была декорирована бахромой, которая в нынешнем сезоне невероятно актуальна.

Кстати, в бахроме уже отметилась и другая популярная исполнительница. Вера Брежнева отдала предпочтение бомберу, украшенному длинными нитями из страз.

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