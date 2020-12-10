Звезда на сцене: Орбакайте предстала в сверкающем платье с серебряной бахромой

С приближением Нового года многие звезды делятся со своими поклонниками в Instagram идеями о том, как будут встречать праздник, во что нарядятся, а также какую елочку нарядили или приступили украшать.

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49-летняя Кристина Орбакайте наверняка проведет главную ночь года в кругу семьи — она отправится в Нью-Йорк, где ее ждут муж Михаил Земцов и восьмилетняя дочка Клава. А пока звезда активно задействована в московских праздничных шоу, а также дает спектакли на сцене «Современника».

В новой публикации Орбакайте показала свой праздничный образ. Эстрадная дива на сцене предстала в сияющем мини-платье с серебряной бахромой. Дополнили наряд ботильоны на каблуке и со шнуровкой. Артистка заинтриговала фанатов:

«Новый 2021 год мы будем встречать моей новой, заводной песней «Новый год, Come on!» Но премьеру я устрою раньше, сейчас готовим на нее видеоклип», — сообщила артистка.

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