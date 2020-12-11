Гагарина в ажурном наряде с открытыми плечами появилась у Урганта

В декабре у Полины Гагариной прибавилось хлопот. Она наконец-то подала на развод со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Новости о расставании пары появились давно, но до юридической стороны дело дошло только сейчас. Кроме того, блондинка участвует в многочисленных новогодних концертах, а также как наставник в девятом сезоне шоу «Голос». В этом жестком графике Полина нашла время для того, чтобы прийти в студию к Ивану Урганту.

Для визита на шоу Гагарина остановила выбор на цветах вечной классики — белом и черном. Ажурный топ с длинными рукавами и открытыми плечами она решила дополнить белой мини-юбкой и черными лодочками на шпильке.

Напомним, у Полины подрастает трехлетняя дочь Мия от второго брака и старший сын Андрей, которому уже 13 лет, от первых отношений.

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