«Нереальная»: 37-летняя Лопырева в черном бикини сразила поклонников секси-изгибами идеальной фигуры

Модель отдыхает на Мальдивах и не теряет времени, устраивая горячие фотосессии и на белоснежном песчаном пляже.

Большинство стран из-за пандемии коронавируса ограничили въезд на свою территорию. Поэтому некоторые из звезд отказались от отпуска этим летом. Но с наступлением осени Мальдивы и Дубаи проявили гостеприимство, и туда устремились многие отечественные селебрити.

На райские острова улетела модель Виктория Лопырева. Вместе с полуторагодовалым сыном от Игоря Булатова она выбрала Мальдивы и уже радует поклонников горячими снимками с белоснежных песчаных пляжей.

Лопырева прилегла на берегу, продемонстрировав всю красоту своих бесконечно длинных идеальных ног. Секси-изгибы фигуры подчеркнул черный купальник. Поклонники не смогли промолчать:

«И как там муж без нее?», «Шикарно», «Красивее я еще не видела», «Ноги! Ноги!», «Оуу, горячо», «Пожалуй это лучшее фото с Мальдив», «И всегда в идеальной форме», «Черный купальник это очень стильно», «Все в восторге от вашей фигуры», «Воу, нереальная», — пишут фолловеры.

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