«Какая походка»: Лопырева в белоснежном платье с бахромой и босоножках прогулялась с сыном

Виктория Лопырева всегда привлекала взоры мужчин. Ростовская красавица стала победительницей множества конкурсов красоты, а вот в личной жизни девушка не раз переживала неудачи. Два года назад не состоялась ее свадьба с Николаем Басковым. Однако вскоре она забеременела и родила ребенка в Майами. Позже выяснилось, что отцом ее сына Марка Лео является бизнесмен Игорь Булатов.

больше по теме Виктория Лопырева в бархатном платье в пол с разрезом и на шпильках снялась в фотосессии Модель начала готовиться к фестивалю «Матрешка». Девушка решила создать красивую рекламу проекту.

Спустя год, Лопырева расписалась с избранником в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Осенью блондинка прилетела из Турции в Дубай, где останется на несколько месяцев, так как готовится к фестивалю «Матрешка». На днях девушка приняла участие в фотосессии, облачившись в вечернее бархатное платье. А вот на следующий день Виктория посвятила себя сыну. Она устроила променад, примерив белоснежное платье по фигуре с бахромой и голубой жакет. Босоножки на танкетке дополнили ее элегантный образ.

Марк Лео был в песочных шортах и лонгсливе. Он с интересом разглядывал наряд мамы. Потом Лопыревой пришлось догонять малыша, который поспешил к маме мимо проезжающим машинам.

«О Боже, о боже! Какая походка», — воскликнула звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сын модели очень быстро растет. «Какой сладкий», «Просто чудесный мальчик», «Вика, вы идеальная мама», «Вот это красотка», «С такой мамой гулять надо каждый день», — стали обсуждать видео пользователи Сети. Отметим, что пока девушка проводит время на курорте без мужа, который занял новый пост и теперь стал зампредом правительства Республики Коми.

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