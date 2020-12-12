«Непышное декольте»: Нагиев на шоу «Голос» оценил прелести Гагариной

Вокальный телепроект «Голос» на Первом канале все ближе к финалу, и страсти на шоу накаляются. В новом выпуске завершился этап нокаутов, вторые тройки подопечных Басты, Валерия Сюткина, Полины Гагариной и Сергея Шнурова выступили перед наставниками.

Первыми продемонстрировали свой талант участники команды Гагариной. И по завершении номеров ведущий шоу Дмитрий Нагиев остался с нескрываемым восторгом. Он признал, что звездной наставнице будет очень нелегко прощаться с талантливыми ребятами.

«Давайте взрыднем в непышное декольте Гагариной», — предложил остальным наставникам Нагиев, оценив прелести певицы.

Полина Гагарина, не ожидавшая такого выпада в свою сторону, жалобно произнесла: «Что?.. не надо! Мне обидно!». Нагиев тут же поправил сам себя: «В пышное, в пышное».

К слову, Полина Гагарина была облачена в черное платье с открытым декольте и ниспадающими рукавами.

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